Об этом говорится в сообщении ИМИ со ссылкой на письмо от Роскомнадзора.
Решение о блокировании сайта приняли из-за новости от 18 августа 2016 года “В России заблокировали интервью Громадського ТВ с представителем “Хизб ут-Тахрир”, которое якобы содержит “призывы к массовым беспорядкам, ведению экстремистской деятельности”.
“… Информация, распространяемая с нарушением закона, а именно: информация с призывами к ведению экстремистской деятельности. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности организации “Партия исламского освобождения” (“Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”), признанной террористической решением Верховного суда Российской Федерации от 14.02.2003″, – говорится в сообщении Роскомнадзора.
“Информация, размещенная на информационном ресурсе http://imi.org.ua, содержит призывы к массовым беспорядкам, ведения экстремистской деятельности, участия в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений”, – далее говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в России партия “Хизб ут-Тахрир” признана террористической и ее деятельность запрещена.
Исполнительная директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что Роскомнадзор еще и обратился к украинскому провайдеру с требованием заблокировать ИМИ и на территории Украины.
- Сайт Минреинтеграции Украины заблокировали в Российской Федерации за статью о сокрытии оккупационными властями информации о больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе.