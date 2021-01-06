Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций и связи (Роскомнадзор) по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировала на территории РФ доступ к украинскому сайту Института массовой информации (ИМИ).

Об этом говорится в сообщении ИМИ со ссылкой на письмо от Роскомнадзора.

Решение о блокировании сайта приняли из-за новости от 18 августа 2016 года “В России заблокировали интервью Громадського ТВ с представителем “Хизб ут-Тахрир”, которое якобы содержит “призывы к массовым беспорядкам, ведению экстремистской деятельности”.

“… Информация, распространяемая с нарушением закона, а именно: информация с призывами к ведению экстремистской деятельности. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности организации “Партия исламского освобождения” (“Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”), признанной террористической решением Верховного суда Российской Федерации от 14.02.2003″, – говорится в сообщении Роскомнадзора.

“Информация, размещенная на информационном ресурсе http://imi.org.ua, содержит призывы к массовым беспорядкам, ведения экстремистской деятельности, участия в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений”, – далее говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в России партия “Хизб ут-Тахрир” признана террористической и ее деятельность запрещена.

Исполнительная директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что Роскомнадзор еще и обратился к украинскому провайдеру с требованием заблокировать ИМИ и на территории Украины.