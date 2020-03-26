Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.
“Россия и ее подельники должны обеспечивать поступление спасительной помощи и разрешить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ беспрепятственно выполнять свой мандат по всей территории Украины”, – говорится в сообщении.
Напомним, что боевики террористических на Донбассе после начала пандемии коронавируса COVID-19 отказывают мониторинговой миссии ОБСЕ в свободном доступе на временно оккупированные территории.
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