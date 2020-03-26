Посольство США в Украине требует от России обеспечить доступ гуманитарных организаций и ОБСЕ на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

“Россия и ее подельники должны обеспечивать поступление спасительной помощи и разрешить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ беспрепятственно выполнять свой мандат по всей территории Украины”, – говорится в сообщении.

Напомним, что боевики террористических на Донбассе после начала пандемии коронавируса COVID-19 отказывают мониторинговой миссии ОБСЕ в свободном доступе на временно оккупированные территории.