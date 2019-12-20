Об этом передает британское агентство Reuters.
Утверждается, что Россия предлагает выплатить около 3 миллиардов долларов согласно решению Стокгольмского арбитража для того, чтобы положить конец судебным разбирательствам.
При этом российские “Газпром” и министерство энергетики не ответили на вопросы журналистов по данной теме.
Также от комментариев пока отказались украинские “Нафтогаз” и министерство энергетики.
При этом в российских СМИ заявляют, что выплата 3 млрд долларов “Газпромом” украинскому “Нафтогазу” станет частью пакетного соглашения между Украиной и Россией по газу.
- 6 декабря исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко заявлял, что “Нафтогаз” готов отозвать исковые требования против “Газпрома” в новом арбитраже при условии заключения долгосрочного договора о транзите российского газа.
- Впоследствии он объяснил, что простить российскому газовому монополисту “Газпром” $3 млрд долга и забрать исковые требования в Стокгольмском арбитраже без компенсации ради нового газового контракта – это неприемлемый вариант.
- В ходе газовых переговоров между российской и украинской сторонами в рамках “нормандского саммита” была достигнута только договоренность “продолжать договариваться”.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным может с большей вероятностью говорить о подписании контракте на транзит газа на срок до 10 лет.