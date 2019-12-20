В британских СМИ сообщают, что Россия готова выплатить Украине газовый долг на 3 миллиарда долларов.

Об этом передает британское агентство Reuters.

Утверждается, что Россия предлагает выплатить около 3 миллиардов долларов согласно решению Стокгольмского арбитража для того, чтобы положить конец судебным разбирательствам.

При этом российские “Газпром” и министерство энергетики не ответили на вопросы журналистов по данной теме.

Также от комментариев пока отказались украинские “Нафтогаз” и министерство энергетики.

При этом в российских СМИ заявляют, что выплата 3 млрд долларов “Газпромом” украинскому “Нафтогазу” станет частью пакетного соглашения между Украиной и Россией по газу.