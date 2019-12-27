Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

Министр Александр Новак заявил, что решение Украины о запрете импорта в России считают “неконструктивным”.

“Что касается взаимных обменов перетоками электроэнергии или поставок, такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей. Если думать именно о потребителях, населении, коммерческих организациях, которым, наверное, важнее всего, чтобы у них были свет и тепло дома, такие решения не добавляют оптимизма. Надеемся, что когда-то это решение (о запрете на импорт электроэнергии из РФ – Ред.) будет отменено”, – заявил он.

По словам Новака, Россия готова поставлять электроэнергию в необходимых объемах.

“Тем более в России есть избытки электроэнергии”, – сказал он.