Россия обвинила Трампа в попытке захвата других планет

В России считают, что указ президента США Дональда Трампа про освоение ресурсов на Луне и других небесных телах - это попытка экспроприации космоса.

Об это заявил замглавы “Роскосмоса” Сергей Савельев, передает пресс-служба учреждения.

По его мнению, “агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество”.

“В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, – все помнят, что из этого вышло”, – добавил Савельев.

Отмечается, что в указе Трампа говорится о том, что США должны иметь право на исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве.