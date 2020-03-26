Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Сообщается, что в РФ постепенно вводили ограничения на перелеты с начала февраля. В первую очередь авиасообщение было остановлено со странами, где наибольшее количество инфицированных коронавирусом.
С 23 марта были запрещены все полеты, кроме чартеров и регулярных рейсов между столицами.
С 27 марта отменяются все перелеты, включая чартеры. На отдельные перелеты правительство РФ будет выдавать специальные разрешения.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом.