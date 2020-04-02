Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
В сообщении отметили, что 30 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора США согласились приобрести у России необходимые медицинские средства, включая вентиляторы и средства индивидуальной защиты.
Все это было передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке.
При этом, в Госдепе добавили, что обе страны оказывали гуманитарную помощь друг другу в кризисные периоды прошлого и “несомненно будут делать это в будущем”.
“Обе страны оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризиса в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем. Это время для совместной работы по преодолению общего врага, который угрожает жизни каждого из нас”, – отметили в Госдепе.
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