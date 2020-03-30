В Государственной пограничной службе Украины показали, как Россия незаконно добывает нефть в украинской морской зоне под охраной военных кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“В Одесском месторождении выявлены и распознаны самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ) “Украина”, переименованная оккупационными властями аннексированного Крыму в “Крым-1”, и “Таврида”. На обоих буровых установках имеются признаки продолжения промышленной деятельности, подняты флаги страны-агрессора”, – сказано в сообщении.

При этом уточняется, что месторождения охранял российский ракетный катер.

“На запрос корабля Морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили”, – говорится в сообщении.



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