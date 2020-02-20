Об этом в Facebook сообщает пресс-служба министерства.
“Россия также игнорирует свои международные обязательства как государства-оккупанта. Уже само проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессии несет коренной народ Крыма – крымские татары. Преследования по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти”, – сказано в сообщении.
Также в министерстве обратили внимание на незаконность призыва украинских граждан в Крыму в российскую армию, паспортизацию украинцев и милитаризацию полуострова.
“Требуем от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начала урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов”, – говорится в сообщении.
- Накануне замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в ООН напомнил о незаконной аннексии Крыма Россией и нарушениях прав человека на полуострове.
- Сергей Кислица в ООН также обратился к гражданам России, процитировав стихотворение поэта Евгения Евтушенко.
- 20 февраля в Генеральной ассамблее ООН состоятся дебаты относительно временно оккупированных территорий в Украине. Это следующий шаг после обсуждения вопроса на Совбезе ООН.