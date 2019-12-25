В министерстве обороны Украины сообщают, что Россия продолжает усиливать войска на Донбассе новыми партиями мин и гранат.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

При этом отмечается, что боевики хранят боеприпасы небрежно, что приводит к их разворовыванию.

“Передовые позиции 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ снабжают новыми минно-взрывными заграждениями”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала декабря текущего года в подразделения боевиков, которые воюют на передовой, завозят новые партии гранат и мин.

“Хранение в необустроенных для этого местах и с нарушениями привело к увеличению случаев их разворовывания, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях”, – говорит спикер минобороны Михаил Шаравара.

Уточняется, что 20 декабря разбросанные боеприпасы, среди которых и гранаты “Ф-1”, были найдены около одного из учебных заведений в оккупированной части Луганской области.