Об этом сообщает пресс-служба министерства.
При этом отмечается, что боевики хранят боеприпасы небрежно, что приводит к их разворовыванию.
“Передовые позиции 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ снабжают новыми минно-взрывными заграждениями”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что с начала декабря текущего года в подразделения боевиков, которые воюют на передовой, завозят новые партии гранат и мин.
“Хранение в необустроенных для этого местах и с нарушениями привело к увеличению случаев их разворовывания, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях”, – говорит спикер минобороны Михаил Шаравара.
Уточняется, что 20 декабря разбросанные боеприпасы, среди которых и гранаты “Ф-1”, были найдены около одного из учебных заведений в оккупированной части Луганской области.
- 21 декабря российско-оккупационные войска сегодня обстреляли из миномета жилые дома населенного пункта Золотое-4 (Луганская область).