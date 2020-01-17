Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.
По информации министерства, Россия расширила район обслуживания своей радиостанции “НАВТЕКС-Новороссийск” на акватории Керченского пролива и Азовского моря.
Отмечается, что Украина выразила протест по время заседания сессии Подкомитета по радиосвязи, навигации, поиску и спасению.
“Объявление навигационной информации по безопасности мореходства должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск. Украина призвала ММО рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, которые угрожают безопасности навигации”, – сообщают в Мининфраструктуры.
- 25 ноября 2018 года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив. Для осуществления своей операции РФ привлекла боевые вертолеты, а также блокировала возможность прохода через Керченский пролив. В результате атаки России на корабли Военно-морских сил Украины были ранены трое украинских моряков.
- 7 сентября 2019 года между Россией и Украиной произошел обмен пленными, в ходе которого домой вернулись также и незаконно удерживаемые украинские моряки.