Украина пожаловалась в Международную морскую организацию на то, что Россия незаконно расширила действие радиостанции "Новороссийск" на Азовское море.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

По информации министерства, Россия расширила район обслуживания своей радиостанции “НАВТЕКС-Новороссийск” на акватории Керченского пролива и Азовского моря.

Отмечается, что Украина выразила протест по время заседания сессии Подкомитета по радиосвязи, навигации, поиску и спасению.

“Объявление навигационной информации по безопасности мореходства должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск. Украина призвала ММО рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, которые угрожают безопасности навигации”, – сообщают в Мининфраструктуры.