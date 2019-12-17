Правительство Российской Федерации расширило запрет на импорт украинских товаров и перечень граждан Украины, по которым вводятся специальные экономические меры.

Соответствующее решение опубликовано на сайте российского правительства.

Обновленный перечень уже подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

В список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. На данный момент в перечень входят порядка 570 человек.

По данным “Новой газеты”, Россия также исключила из списка депутата “Оппозиционной платформы — За жизнь” Юлия Иоффе и генерального директора телеканала “112 Украина” Егора Бенкендорфа.

Кроме того, РФ расширила перечень товаров, ввоз которых запрещен из Украины.

Под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами), вывоз которой из России в Украину запрещен.