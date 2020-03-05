Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Уточняется, что авиационный удар был нанесен по приюту вынужденных переселенцев.
В данный момент под завалами продолжаются поиски тел.
По словам одного из беженцев, переселенцы скрывались на птицеферме.
“В районе 2:30 ночи нанесли авиаудар. Мне удалось выбраться из-под завалов. Отец остался под завалом и просил меня позвать на помощь. Прибыла машина скорой помощи. Отца удалось извлечь, однако трое людей до сих пор находятся под завалами”, – рассказал он.
При этом очевидец также сообщил, что когда люди начали расчищать завалы, российская авиация нанесла еще один удар, в результате которого получил ранения его отец.
Как известно, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. По словам властей Турции, авиаудар нанесли военно-воздушные силы “режима Башара Асада” (президента Сирии).
После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание на высшем уровне по факту атаки в Идлибе, турецкие вооруженные силы начали наносить удары с воздуха по “всем известным целям” сирийского правительства. В Турции пригрозили, что власти Сирии “заплатят высокую цену” за нападение на турецкие войска в Идлибе.
- В последние недели наблюдается эскалация в сирийской провинции Идлиб между правительственными войсками Башара Асада, поддерживаемыми российской армией, и повстанцами, которых поддерживает Турция. За последний месяц Турция перебросила в Идлиб около 5000 военных и бронированную технику, включая танки.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил уничтожить сирийские правительственные силы, если турецкие войска будут нести потери.