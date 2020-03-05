В результате удара российской авиации в Сирии погибли 16 вынужденных переселенцев, а еще 18 получили ранения.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Уточняется, что авиационный удар был нанесен по приюту вынужденных переселенцев.

В данный момент под завалами продолжаются поиски тел.

По словам одного из беженцев, переселенцы скрывались на птицеферме.

“В районе 2:30 ночи нанесли авиаудар. Мне удалось выбраться из-под завалов. Отец остался под завалом и просил меня позвать на помощь. Прибыла машина скорой помощи. Отца удалось извлечь, однако трое людей до сих пор находятся под завалами”, – рассказал он.

При этом очевидец также сообщил, что когда люди начали расчищать завалы, российская авиация нанесла еще один удар, в результате которого получил ранения его отец.

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Как известно, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. По словам властей Турции, авиаудар нанесли военно-воздушные силы “режима Башара Асада” (президента Сирии).

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание на высшем уровне по факту атаки в Идлибе, турецкие вооруженные силы начали наносить удары с воздуха по “всем известным целям” сирийского правительства. В Турции пригрозили, что власти Сирии “заплатят высокую цену” за нападение на турецкие войска в Идлибе.