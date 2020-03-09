Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта.
“Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях”, – говорится в сообщении.
В ближайшее время, из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска “Довжанский”, а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.
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