Россия в течение многих лет осуществляла против Украины информационные психологические операции, готовя почву для агрессии. Кроме того, РФ активно пытается манипулировать людьми на ценностном уровне.

Об этом рассказала в интервью изданию LB.ua генерал-майор СБУ Юлия Лапутина, вторая женщина в истории Украины, получившая такое звание.

Лапутина занимает должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Она работает над противодействием гибридным угрозам (над тем, чтобы минимизировать влияние через соцсети и Интернет на сознание граждан).

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О манипуляциях РФ и движениях за традиционные ценности

Лапутина рассказала, что российские спецслужбы пытаются дискредитировать ценности демократического мира, включая важность равных возможностей, и тем самым стараются убить у населения желание быть социально активным.

Одним из способов таких манипуляций является создание движений “за традиционные ценности”.

“Россия применяет различные инструменты “мягкой силы”, например, создает и подпитывает движения за традиционные ценности. Никто не знает, что это за традиционные ценности. Например, для меня семья – традиционная ценность. Но когда мужчина присваивает личностную сферу женщины – это домостроевская ценность, а не традиционная. Равенство прав – это равенство возможностей в обществе”, – отметила Лапутина.

По ее словам, одним из каналов распространения таких манипуляций является РПЦ (Русская православная церковь).

“Пропагандисты РПЦ влияют на православные общины, которые к ним ходят, и рассказывают, что женщина должна одеть длинное платье, ходить к ним в церковь, кормить мужа и красиво перед ним выглядеть, быть смиренной, неактивной. Манипуляция заключается в том, что, распространяя мнение о роли женщины как второстепенного существа, убивается ее возможность и желание быть активной в обществе”, – объяснила генерал.

Лапутина добавила, что манипуляции РФ проявляются не только в гендерном вопросе. Например, население Донецкой и Луганской областей Украины во времена Советского Союза находилось под влиянием другого плана манипуляций: что жизнь заключается в тяжелом труде и телевизоре, а “остальное решит начальник”.

“Тем самым маргинализировалось население. Чем меньше активных людей, тем легче манипулировать обществом”, – рассказала генерал.

В связи с этим Лапутина подчеркнула, что нужно поддерживать социальную активность украинцев. По ее словам, в Украине также должна быть налажена коммуникация между властью и обществом.

О ликвидации сепаратистского путча в Крыму в 1994 году

В то время Лапутина была оперативным сотрудником “Альфы”. Она вместе с другими работниками СБУ прибыла в Крым, чтобы предотвратить попытку его отделения. Генерал рассказала, что тогда при въезде на полуостров были установлены блокпосты.

“Мы приехали в Севастополь, где разместились в санаториях. Работали почти 24/7. Были такие дни, когда я участвовала в шести задержаниях в день. Кого мы задерживали? Прежде всего, местных криминальных элементов, боевиков, которых российские спецслужбы завезли в Крым для дестабилизации обстановки, чтобы они блокировали работу наших правоохранителей и совершали террористические акты. Также задерживали крымских чиновников, которых спецслужбы запугивали и заставляли выводить активы украинских предприятий в Россию. Благодаря деятельности всех спецподразделений Службы тогда удалось нейтрализовать эту попытку отделения Крыма”, – подчеркнула Лапутина.

По ее мнению, Москва тогда не решилась на захват полуострова, поскольку население РФ еще “не подготовили к нарративам тоталитарного государства”, и россияне “положительно не восприняли бы решение своей власти”. В то же время Россия не отказалась от идеи отобрать Крым.

Лапутина объяснила, что спустя годы российский социум с помощью “рупоров” Кремля (таких как, например, Владимир Жириновский или РПЦ) подготовили к тому, что “люди в России теперь воспринимают идеологию тоталитарного государства”.

“Мы должны осознавать: Россия никогда не оставит идею возвращения Украины в пределы своего геополитического влияния”, – добавила генерал-майор.

Об информационных психологических операциях РФ против Украины

Лапутина рассказала, что Россия в течение многих лет осуществляла против Украины “не только агрессивную военную фазу, но и информационные психологические операции стратегического характера”.

“Она продолжала формировать политическое мнение разными инструментами – от “мягкой силы” до создания пророссийских движений. К 2014 году Москва смогла инфильтрировать в наши государственные органы граждан России. Какая страна может победить войну, когда министр обороны имеет гражданство страны-агрессора (Павел Лебедев, министр обороны в правительстве Николая Азарова, – ред.)? В 2014 году мы оказались в ситуации, когда старое руководство с русскими корнями бежало, а за несколько месяцев построить новый государственный механизм не успели”, – отметила генерал, отвечая на вопрос, почему в 2014 году не удалось предотвратить аннексию Крыма.

Об агенте ГРУ в службе безопасности Януковича

Во времена президентства Виктора Януковича была создана Служба безопасности президента Украины, в которой был советником бывший спецназовец ГРУ России. С ним согласовывались назначения на должности.

“Во времена Януковича в Управлении государственной охраны (УГО) была создана Служба безопасности президента, в которой якобы советником в непонятном статусе был бывший спецназовец ГРУ. Назначение на должности часто происходило по согласованию с ним. Когда он принимал решение, то анализировал отношение кандидата к России, готовность участвовать в соответствующих мероприятиях. Когда в 2014 году началась военная агрессия на Донбассе, мы все поняли последствия его “работы”, – отметила Лапутина.

О концепции ментальной интеграции крымчан

По словам Лапутиной еще в 2008 году в украинской контрразведке пришли к заключению, что существует реальная угроза потери Крыма.

“Мы провели анализ оперативной обстановки в Крыму и большое социологическое исследование. Когда сопоставили оперативные данные и результаты социологии, то пришли к страшному выводу, что существует реальная угроза потери Крыма и его аннексии. Мы обратили внимание, что Россия пыталась ментально интегрировать россиян в свое информационное пространство. В Севастополе работал филиал Московского государственного университета, на полуострове создавали российские культурные центры, организовывали различные фестивали матрешек, распространяли пророссийские нарративы”, – сообщила генерал.

Лапутина уточнила, что тогда был разработан план ментальной интеграции крымчан в украинское культурное пространство. Он предусматривал культурные обмены между западной Украиной и Крымом, круглые столы, фестивали о доведении исторической правды о Крымском полуострове, публикацию украинских изданий и развитие телевидения (с украинским содержанием). Планировалось создать ячейки молодежных хабов.

Но реализации этих планов помешала смена власти в Украине (приход на президентский пост Виктора Януковича).