Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.
Уточняется, что в министерстве внутренних дел России освободят граждан Украины и Беларуси от собеседования на знание русского языка. Соответствующие законопроекты уже были разработаны.
Также в министерстве добавили, что для украинцев, белоруссов, а также для граждан Молдовы и Казахстана предусмотрят возможность получить российское гражданство после получения вида на жительство.
Подчеркивается, что иностранцам будет проще оформить документы для проживания, что станет причиной снижения риска незаконной миграции в РФ.
При этом также было отмечено, что в 2019 году в России было разработано около 80 нормативно-правовых актов, “связанных с совершенствованием миграционного законодательства”.
- В августе президент Украины Владимир Зеленский уже подписывал указ об упрощении предоставления украинского гражданства иностранцам, которые защищали суверенитет нашей страны, а также россиянам, подвергавшимся преследованиям по политическим убеждениям.
- 17 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Ранее российское гражданство могли получить лишь жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
- В ответ на это Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах. Также Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.