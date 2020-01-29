В России объявили об упрощении процедуры получения гражданства для украинцев и белоруссов.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

Уточняется, что в министерстве внутренних дел России освободят граждан Украины и Беларуси от собеседования на знание русского языка. Соответствующие законопроекты уже были разработаны.

Также в министерстве добавили, что для украинцев, белоруссов, а также для граждан Молдовы и Казахстана предусмотрят возможность получить российское гражданство после получения вида на жительство.

Подчеркивается, что иностранцам будет проще оформить документы для проживания, что станет причиной снижения риска незаконной миграции в РФ.

При этом также было отмечено, что в 2019 году в России было разработано около 80 нормативно-правовых актов, “связанных с совершенствованием миграционного законодательства”.