Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на информацию от 5 осведомленных лиц.

По информации источников NYT, представители разведки предупредили законодателей Палаты представителей США, что Россия вмешивается в кампанию 2020 года, чтобы попытаться переизбрать Дональда Трампа.

Это произошло во время брифинга 13 февраля. Чиновник комитета по разведке палаты представителей назвал эту встречу важной, поскольку была сообщена новость “о честности наших предстоящих выборов”. Он также сказал, что на встрече присутствовали члены обеих партий — Республиканской и Демократической — включая представителя Калифорнии Девина Нунеса, главного республиканца в комитете.

На следующий день после брифинга Трамп резко осудил действия Джозефа Магуайра, бывшего исполняющего обязанности директора национальной разведки, за то, что он позволил сотрудникам разведки предоставить такую информацию демократам. При этом Трамп сослался на присутствие на брифинге представителя Адама Шиффа — калифорнийского демократа, который возглавлял процедуру импичмента против него. Также во время брифинга Трамп отрицал такую возможность и заявлял, что был достаточно жестким по отношению к России и укрепил европейскую безопасность.

В среду, 19 февраля, Трамп объявил, что увольняет Магуайра с поста исполняющего обязанности директора национальной разведки, назначив на этот пост Ричарда Гренелла, посла, который публично выступал в поддержку президента.