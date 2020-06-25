Об этом сообщило беларусское агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в данный момент используются “современные фальшивые технологии” для вмешательства в президентские выборы в Беларуси из-за границы.

“Они нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают”, – заявил он.

По мнению президента, в Сети якобы распространяют фейки, чтобы “дискредитировать беларусскую власть”.

“Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим”, – добавил он.