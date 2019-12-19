Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что РФ будет искать приемлемое для всех сторон решение по транзиту.

“О газовой войне. Обращаю ваше внимание, что часть резервных средств вложены в украинские ценные бумаги, – 3 млрд долларов как раз… Есть уже решение суда в Лондоне, которое не выполняется”, – сказал Путин.

По его словам, вопрос поставок газа “очень чувствительный”.

“Но мы хотим решить эту проблему. Я убежден, как юрист по образованию, что решение Стокгольмского суда носит не юридический, а политический характер. Одно из обоснований решения – “в связи с тяжелым экономическим положением в Украине”. Ну чушь какая-то. Хоть бы воздержались бы от такой записи… Но решение есть, и мы должны из этого исходить. И мы будем исходить из этого”, – сказал лидер РФ.

Что касается будущих договоренностей, он отметил:

“Я думаю, что мы договоримся, мы на пути к этим договоренностям. Мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию в самой Украине”, – сказал Путин.

По его мнению, строительство магистральных газопроводов “Северный поток”, “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, никак не могут помешать транзиту голубого топлива через украинскую территорию. Он отметил, что РФ не заинтересована в прекращении транзита через Украину, поскольку это “удобный маршрут”.