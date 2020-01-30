Об этом сообщает американский канал CNN.

Уточняется, что распоряжение о закрытии границы издал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам премьера, распоряжение уже начинает исполняться.

При этом Мишустин пообещал предоставить более детальную информацию о методах борьбы с инфекцией в течение дня.

Помимо того, российское министерство иностранных дел рекомендует гражданам РФ воздержаться от любых поездок в Китай, а гражданам Китая временно прекращают выдавать электронные российские визы.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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