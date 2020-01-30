Об этом сообщает американский канал CNN.
Уточняется, что распоряжение о закрытии границы издал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
По словам премьера, распоряжение уже начинает исполняться.
При этом Мишустин пообещал предоставить более детальную информацию о методах борьбы с инфекцией в течение дня.
Помимо того, российское министерство иностранных дел рекомендует гражданам РФ воздержаться от любых поездок в Китай, а гражданам Китая временно прекращают выдавать электронные российские визы.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Ранее посольство Украины в Китае рекомендовало украинцам по возможности покинуть КНР из-за распространения опасного коронавируса 2019-nCoV.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.