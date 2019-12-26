Это передает российское агентство “ТАСС”.

“Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял”, – сказала Захарова.

При этом в России считают, что введение Вашингтоном ограничительных мер против газопровода противоречит международному праву и свободной конкуренции.

“Еще 10 лет назад нам говорили, что ни в коем случае нельзя связывать энергетическую составляющую с политикой, это две разные опции. Не дай бог, Россия увяжет свои национальные интересы или международные подходы с энергетическим сектором, это нельзя. А сейчас оказывается, что не то, что можно, но и нужно так делать, с точки зрения Вашингтона”, – говорит Мария Захарова.