Россия пожаловалась в Совет Европы на то, что в Украине теперь вся реклама должна выполняться исключительно на украинском языке.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба представительства России в Совете Европы.

По мнению постоянного представителя России Ивана Солтановского, вступивший с 16 января 2020 года в силу украинский закон о государственном языке “дискриминирует миллионы украинских граждан”.

“С 16 января СМИ в Украине могут выпускать рекламу только на украинском, или официальным языком ЕС для тех СМИ, которые ведут вещание на языках стран-членов ЕС. Таким образом, это означает запрет на публикацию объявлений на русском, что дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины”, – сказано в сообщении.

По словам Солтановского, “правительство Украины продолжает игнорировать мнение Венецианской комиссии Совета Европы”.

“Мы вновь призываем Совет Европы отреагировать на длительное несоблюдение Украиной своих международных обязательств в области прав человека”, – заявил он.

Напомним, что согласно статье закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, который вступил в силу 16 января 2020 года, вся реклама в Украине должна выполняться исключительно на государственном (украинском) языке.