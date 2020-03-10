Об этом сообщает местное издание “Фонтанка”.
Очереди возле обменников наблюдались 9 марта. Больше всего людей было у пункта в Лиговском переулке, рядом с одноименным проспектом (там в очереди стояли не менее 30 человек).
Многолюдно было и в других пунктах, например, неподалеку от станции метро “Владимирская”.
“Продают, в лучших традициях, по новой цене — 75 рублей, а скупают по старой — 67 рублей. Спасибо “родному” государству”, — написал в Twitter местный муниципальный депутат Александр Изотов.
Очереди в обменниках Питера.
Продают, в лучших традициях, по новой цене – 75руб., а скупают по старой – 67руб.
Спасибо “родному” государству. Ну а вообще, что мы хотели, в предверии госсовета? pic.twitter.com/8C2F322b4c
— Александр Изотов (@spb_ai) March 9, 2020
⚡️Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля. pic.twitter.com/90tklmS4ze
— Реквием по Конституции🤦♂️ (@FakeVoteRF) March 9, 2020
В свою очередь российское агентство “Прайм” сообщает, что пункты обмена валюты во Владивостоке отмечают во вторник, 10 марта, повышенный спрос на покупку долларов. В некоторых отделениях заканчивается наличность.
Представитель банка “Приморье” заявил, что пока наличные в кассе имеются, но “в связи с повышенным спросом на валюту ожидание в очереди может затянуться”.
Представитель “Мособлбанка” сообщил, что сейчас в кассе валюты нет вообще. В “Морском банке”, отвечая на вопрос об ажиотаже, заявили, что “народу много”.
А в банке “Авангард” рассказали журналистам, что доллар продают по 76,2 рубля, и “лимит уже закончился, можно купить 1 тысячу от силы”.
“Сегодня ажиотаж. Курс может еще поменяться”, – заявил представитель банка.
Как известно, накануне котировки нефти обрушились на 31 %. Это был самый резкий обвал цены за день с 1991 года.
Рынки нефти обвалились более чем на треть после распада альянса ОПЕК+, который спровоцировал ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.
Из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года. Так, курс доллара в среднем составил 74 российских рубля, а евро – 84 рубля.
Российский рубль стал лидером по снижению среди валют рынков, которые развиваются. Он потерял по отношению к доллару 7%.
- 9 марта на Лондонской фондовой бирже произошел обвал акций российских компаний – причиной стал обвал нефтяных цен.