В городе Санкт-Петербург местные жители создали ажиотаж возле пунктов обмена валюты на фоне сообщений об обвале курса российского рубля.

Об этом сообщает местное издание “Фонтанка”.

Очереди возле обменников наблюдались 9 марта. Больше всего людей было у пункта в Лиговском переулке, рядом с одноименным проспектом (там в очереди стояли не менее 30 человек).

Многолюдно было и в других пунктах, например, неподалеку от станции метро “Владимирская”.

“Продают, в лучших традициях, по новой цене — 75 рублей, а скупают по старой — 67 рублей. Спасибо “родному” государству”, — написал в Twitter местный муниципальный депутат Александр Изотов.

Очереди в обменниках Питера. Продают, в лучших традициях, по новой цене – 75руб., а скупают по старой – 67руб. Спасибо “родному” государству. Ну а вообще, что мы хотели, в предверии госсовета? pic.twitter.com/8C2F322b4c — Александр Изотов (@spb_ai) March 9, 2020

⚡️Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля. pic.twitter.com/90tklmS4ze — Реквием по Конституции🤦‍♂️ (@FakeVoteRF) March 9, 2020

В свою очередь российское агентство “Прайм” сообщает, что пункты обмена валюты во Владивостоке отмечают во вторник, 10 марта, повышенный спрос на покупку долларов. В некоторых отделениях заканчивается наличность.

Представитель банка “Приморье” заявил, что пока наличные в кассе имеются, но “в связи с повышенным спросом на валюту ожидание в очереди может затянуться”.

Представитель “Мособлбанка” сообщил, что сейчас в кассе валюты нет вообще. В “Морском банке”, отвечая на вопрос об ажиотаже, заявили, что “народу много”.

А в банке “Авангард” рассказали журналистам, что доллар продают по 76,2 рубля, и “лимит уже закончился, можно купить 1 тысячу от силы”.

“Сегодня ажиотаж. Курс может еще поменяться”, – заявил представитель банка.

Как известно, накануне котировки нефти обрушились на 31 %. Это был самый резкий обвал цены за день с 1991 года.

Рынки нефти обвалились более чем на треть после распада альянса ОПЕК+, который спровоцировал ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.

Из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года. Так, курс доллара в среднем составил 74 российских рубля, а евро – 84 рубля.

Российский рубль стал лидером по снижению среди валют рынков, которые развиваются. Он потерял по отношению к доллару 7%.