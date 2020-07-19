Об этом “Медиазоне” рассказал адвокат Антон Юпанов.

18 июля в Гатчине Ленинградской области участники движения “Стратегия-18” вышли на акцию против уголовного преследования крымских татар. Шипицын стоял с плакатом “Свободу узникам дела “Хизб ут-Тахрир” и держал украинский флаг.

Как рассказал Юпанов, во время задержания мужчина упал, а пластиковое древко флага в этот момент сбило с полицейского кепку. Этот момент запечатлен в трансляции.

“Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове”, – рассказал Юпанов.

Сейчас Шипицын находится в статусе подозреваемого в изоляторе временного содержания. 19 июля его допросили. Суда по мере пресечения активисту пока еще не назначили.