Об этом “Медиазоне” рассказал адвокат Антон Юпанов.
18 июля в Гатчине Ленинградской области участники движения “Стратегия-18” вышли на акцию против уголовного преследования крымских татар. Шипицын стоял с плакатом “Свободу узникам дела “Хизб ут-Тахрир” и держал украинский флаг.
Как рассказал Юпанов, во время задержания мужчина упал, а пластиковое древко флага в этот момент сбило с полицейского кепку. Этот момент запечатлен в трансляции.
Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk
— Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020
“Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове”, – рассказал Юпанов.
Сейчас Шипицын находится в статусе подозреваемого в изоляторе временного содержания. 19 июля его допросили. Суда по мере пресечения активисту пока еще не назначили.
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