В Украине сообщили о подозрении организатору заказного убийства добровольца Амины Окуевои, которое случилось 30 октября 2017 возле поселка Глеваха Киевской области.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

“За процессуального руководства прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении организатору заказного убийства Амины Окуевои и покушения на убийство Адама Осмаева (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 27 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 октября 2017 возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Амина Окуева погибла, Адам Осмаев был ранен.

Прокуратура также установила, что подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. “С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевои и Адама Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль”, – добавили в прокуратуре.

Сейчас продолжаются следственные действия и проводятся мероприятия по задержанию всех лиц, причастных к совершению преступления.