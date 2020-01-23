Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Уточняется, что за рассматриваемый законопроект “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти” проголосовали 432 депутата, а против не был никто.
При этом в поддержку документа высказались представители всех четырех фракций российского парламента.
“Говоря о конституции и поправке, которую вносит президент, мы с вами переходим от декларации к конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, социального государства”, – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В свою очередь представитель президента Путина по законопроекту Павел Крашенинников подчеркнул, что проектом предлагаются изменения в 22 статьи глав конституции.
По его словам, многие правки сегодня уже действуют в России на уровне законов.
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