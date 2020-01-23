Российская Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Уточняется, что за рассматриваемый законопроект “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти” проголосовали 432 депутата, а против не был никто.

При этом в поддержку документа высказались представители всех четырех фракций российского парламента.

“Говоря о конституции и поправке, которую вносит президент, мы с вами переходим от декларации к конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, социального государства”, – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В свою очередь представитель президента Путина по законопроекту Павел Крашенинников подчеркнул, что проектом предлагаются изменения в 22 статьи глав конституции.

По его словам, многие правки сегодня уже действуют в России на уровне законов.