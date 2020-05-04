Об этом сообщает эстонское издание ERR.
Уточняется, что во время церемонии, посвященной открытию статуи “Бронзового солдата” после капитального ремонта в Таллине сотрудники посольства России нарушили правила социального дистанцирования, установленные в Эстонии на время действия чрезвычайного положения.
Сообщается, что российские дипломаты не соблюдали требования не собираться группами более чем по два человека и не соблюдали двухметровую дистанцию друг от друга.
В данный момент в министерстве иностранных дел Эстонии намерены передать эту информацию российскому посольству.
Напомним, что у главы правительства Российской Федерации Михаила Мишустина лабораторно подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
- Ранее Владимир Путин сравнил эпидемию коронавируса с набегами племен печенегов и половцев, которые нападали на Киевскую Русь еще до образования Московского княжества.
- В российской армии подтверждено уже 900 случаев заражения коронавирусом.