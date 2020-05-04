Российские дипломаты в Эстонии были замечены на нарушении карантинных правил.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Уточняется, что во время церемонии, посвященной открытию статуи “Бронзового солдата” после капитального ремонта в Таллине сотрудники посольства России нарушили правила социального дистанцирования, установленные в Эстонии на время действия чрезвычайного положения.

Сообщается, что российские дипломаты не соблюдали требования не собираться группами более чем по два человека и не соблюдали двухметровую дистанцию друг от друга.

В данный момент в министерстве иностранных дел Эстонии намерены передать эту информацию российскому посольству.

Напомним, что у главы правительства Российской Федерации Михаила Мишустина лабораторно подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.