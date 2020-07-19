Об этом сообщил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб в эфире Sky News.
В МИД страны уверены, что кибератаки на лаборатории осуществляла Россия.
Рааб подчеркнул, что РФ привлекут к ответственности.
“В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему COVID-19, и особенно пытается найти глобальное решение для вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в такой деятельности”, – заявил министр.
Также на сайте Национального центра кибербезопасности Британии опубликовали заявление о том, что хакеры из РФ пытаются похитить данные о вакцине от COVID -19, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.
- Ранее российских хакеров уже обвиняли в атаке на университеты Великобритании с целью украсть разработки вакцины от COVID-19.