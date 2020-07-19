В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что российские хакеры под руководством спецслужб РФ пытались украсть информацию о создании вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб в эфире Sky News.

В МИД страны уверены, что кибератаки на лаборатории осуществляла Россия.

Рааб подчеркнул, что РФ привлекут к ответственности.

“В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему COVID-19, и особенно пытается найти глобальное решение для вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в такой деятельности”, – заявил министр.

Также на сайте Национального центра кибербезопасности Британии опубликовали заявление о том, что хакеры из РФ пытаются похитить данные о вакцине от COVID -19, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.