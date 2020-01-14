Российские хакеры осуществляли попытки взломать сайт студии "Квартал 95" ради того, чтобы найти переписку друга президента Владимира Зеленского Ивана Баканова, назначенного главой СБУ.

Об этом сообщает The New York Times.

Фирма по кибербезопасности Area1, расположенная в Кремниевой долине (Калифорния, США), обнаружила, что фишинговая компания российского ГРУ пыталась взломать сайт “Квартала”.

Хакеры хотели получить персональные данные сотрудников компании, а также, вероятно, заполучить электронные письма бывшего руководителя компании Ивана Баканова.

“Фишинговая атака на “Квартал 95″, по-видимому, была направлена на то, чтобы получить электронную переписку бывшего руководителя компании Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины в июне прошлого года”, – сказано в сообщении.