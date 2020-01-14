Об этом сообщает The New York Times.
Фирма по кибербезопасности Area1, расположенная в Кремниевой долине (Калифорния, США), обнаружила, что фишинговая компания российского ГРУ пыталась взломать сайт “Квартала”.
Хакеры хотели получить персональные данные сотрудников компании, а также, вероятно, заполучить электронные письма бывшего руководителя компании Ивана Баканова.
“Фишинговая атака на “Квартал 95″, по-видимому, была направлена на то, чтобы получить электронную переписку бывшего руководителя компании Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины в июне прошлого года”, – сказано в сообщении.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов мог нарушить статьи закона Украины “О предотвращении коррупции” через полученный им подарок на юбилее нардепа от партии “Оппозиционная платформа – За життя” Григория Суркиса.