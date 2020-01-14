Об этом сообщает The New York Times.
Первые попытки взлома фиксировались в ноябре 2019 года, когда в США говорили о роли Украины в процессе импичмента Трампа, а также о роли Хантера Байдена в этом. Нашли ли хакеры то, что искали – не известно.
Возможно, они искали компромат на Байдена, чтобы понимать, какую информацию о нем хочет получить Трамп, настаивая на проведении антикоррупционного расследования в отношении газовой компании.
В газете отметили, что тактика взлома Burisma очень напоминала ту, которая была при взломе электронной почты демократов на выборах 2016 года.
За хакерской атакой стоят военные из ГРУ РФ. С целью атаки они отправляли фишинговые электронные письма, предназначенные для кражи имен пользователей и паролей. Хакеры создавали фейковые страницы входа на сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам письма якобы от этих компаний.
Получая ответы, они получали и данные пользователей.
В частности, это были такие компании, как KUB-Gas, Aldea, Эско-Пивнич, Надрагаз, Техноком-Сервис.
Основатель компании по кибербезопасности Area1 Орен Фальковиц отметил, что проведенные атаки на сайты Burisma были успешными.
“Похоже, что российские атаки на Burisma происходили параллельно с попыткой российских агентов в Украине найти информацию о Байдене”, – говорится в статье.
На запрос журналистов ни российское правительство, ни руководство Burisma не прокомментировали эту информацию.
- Ранее сообщалось, что личный адвокат Президента США Руди Джулиани посетил Европу, чтобы встретиться с бывшими генпрокурорами Украины, занимавшими “делом Байдена”.
- Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встречался с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом американского президента Дональда Трампа, для записи документального фильма.
- Джулиани признал, что прилагал усилия к отстранению посла США в Украине Мари Йованович, поскольку она мешала ему получить компромат на Джо Байдена от украинского генпрокурора Юрия Луценко.