Об этом сообщает The New York Times.

Первые попытки взлома фиксировались в ноябре 2019 года, когда в США говорили о роли Украины в процессе импичмента Трампа, а также о роли Хантера Байдена в этом. Нашли ли хакеры то, что искали – не известно.

Возможно, они искали компромат на Байдена, чтобы понимать, какую информацию о нем хочет получить Трамп, настаивая на проведении антикоррупционного расследования в отношении газовой компании.

В газете отметили, что тактика взлома Burisma очень напоминала ту, которая была при взломе электронной почты демократов на выборах 2016 года.

За хакерской атакой стоят военные из ГРУ РФ. С целью атаки они отправляли фишинговые электронные письма, предназначенные для кражи имен пользователей и паролей. Хакеры создавали фейковые страницы входа на сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам письма якобы от этих компаний.

Получая ответы, они получали и данные пользователей.

В частности, это были такие компании, как KUB-Gas, Aldea, Эско-Пивнич, Надрагаз, Техноком-Сервис.

Основатель компании по кибербезопасности Area1 Орен Фальковиц отметил, что проведенные атаки на сайты Burisma были успешными.

“Похоже, что российские атаки на Burisma происходили параллельно с попыткой российских агентов в Украине найти информацию о Байдене”, – говорится в статье.

На запрос журналистов ни российское правительство, ни руководство Burisma не прокомментировали эту информацию.