Об этом сообщается на сайте Шестого флота США.

“26 мая 2020 года самолет ВМС США P-8A выполнял полет в восточной части Средиземноморья над международными водами и был перехвачен двумя российскими самолетами Су-35 в течение 65 минут”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что подобный инцидент случился уже в третий раз за последние два месяца.

“Перехват был определен как опасный и непрофессиональный, поскольку российские пилоты одновременно заняли близкую позицию по обе стороны P-8A, ограничивая его способность к безопасному маневрированию. Эти ненужные действия пилотов российских Су-35 несовместимы с хорошей летной подготовкой и международными правилами полетов и поставили под угрозу безопасность обеих сторон. Такие действия увеличивают вероятность столкновения в воздухе”, – говорится в сообщении.

При этом сообщается, что российские самолеты действовали таким образом в международном воздушном пространстве, а потому подобные действия являются безответственными.

“Мы ожидаем действий в соответствии с международными стандартами, установленными для того, чтобы обеспечить безопасность и предупредить несчастные случаи, включительно с соглашением INCSEA от 1972 года”, – утверждается в заявлении американский военных.