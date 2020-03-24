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Российские наемники закрыли въезд на временно оккупированную часть Донбасса

Украинские пограничники фиксируют прекращение российско-оккупационными войсками проезда через линию разграничения.

Вторник, 24 марта 2020, 17:10

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“Боевики отказывали (людям – Ред.) во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую “серую зону”. За указанный период пограничники обеспечили возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых были те, кто имел документы по зарегистрированному месту жительства на временно оккупированной территории”, – сказано в сообщении.

При этом военнослужащими Донецкого приграничного отряда в КПВВ “Гнутово” и “Новотроицкое” были зафиксированы случаи ограничения российскими войсками доступа патрулей ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

Отмечается, что российские наемники не предоставили информации о причинах отказа в проезде.

“Поэтому гражданам, у которых возникает чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения на временно оккупированные территории Украины, следует помнить, что даже при условии веских оснований пересечение линии разграничения, из-за прекращения пропуска оккупационной властью, не гарантируется”, – утверждают в Госпогранслужбе.

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Теги: Война на Донбассе, оккупированные территории, ООС, Донбасс

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