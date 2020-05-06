В российских СМИ сообщили об открытии туристического сезона для иностранцев в Турции уже в конце мая, в Турции это не подтверждают.

Информацию об открытии туристического сезона для иностранцев уже в мае опубликовало российское издание “Ведомости”.

“Турция надеется в этом году провести туристический сезон. Первыми откроются гостиницы и туристические зоны, получившие сертификат об отсутствии коронавируса. Это значит, что среди их постояльцев и персонала не было заболевших, а на территории действуют меры безопасности. С середины мая в стране начнет расти внутренний туризм, ожидает министерство культуры и туризма Турции. А к концу мая чиновники рассчитывают на наплыв иностранцев”, – сказано в материале российской прессы.

При этом в турецкой прессе пока сообщают только о “намерениях правительства начать перезапуск экономики в конце мая” без каких-либо конкретных заявлений об открытии туристической сферы, либо же об открытии границы Турции для иностранцев.

В то же время в материале турецких СМИ подчеркивается, что меры по снятию карантинных ограничений должны внедряться осторожно, чтобы не допустить второй волны распространения коронавируса.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что государство начнет возвращаться к нормальной жизни после священного месяца Рамадан, который в этом году заканчивается 23 мая.

Однако, Эрдоган также не озвучил каких-либо конкретных дат для снятия конкретных карантинных ограничений. По его словам, комплекс шагов и дат по снятию карантина в скорости должен быть представлен правительством Турции.