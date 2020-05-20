Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
Так, сначала Зеленский заявил, что на Донбассе, на стороне “ДНР/ЛНР” воюют разные люди.
“Они там разные. Там есть россияне, там есть украинцы, которые взяли паспорта, и теперь они граждане России, потому что там была паспортизация. Я даже не знаю, кто они, эти люди, которые с паспортами украинскими и российскими”, – заявил президент.
После этого Зеленский подтвердил, что на территории Донбасса воюют и российские военнослужащие.
“И есть много доказательств причастности российской десантуры, которые на той территории стреляют по нашим людям. Мы все это понимаем. И нет смысла повторять это каждый раз. Нет никакой “зрады” от президента Украины. Мы точно знаем, кто там есть, и их количество. И знаем, почему они стреляют”, – отметил Зеленский.
“Там все есть: и российские военные, и российские граждане”, – добавил он.
Кроме того, глава государства подтвердил, что команды оккупантам на Донбассе отдают из России.
“Мы понимаем, что из России идут команды”, – сообщил он.
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