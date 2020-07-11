Суд присяжных в Сан-Франциско (США) признал 32-летнего россиянина Евгения Никулина виновным в серии взломов и киберкраж в 2012 году, направленных, в частности против социальной сети LinkedIn и хостинга Dropbox.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Вердикт по данному делу был оглашен в пятницу, 10 июля. Судебное разбирательство стартовало в марте, но затем было прервано из-за пандемии коронавируса и возобновлено в июле.

В ходе судебного заседания Никулин был признан виновным во взломе LinkedIn и Dropbox в 2012 году, в результате чего было похищено около 117 млн кодов для входа в аккаунты пользователей. Это была одна из самых крупных утечек данных в истории США.

По словам прокуроров, Никулин в 2012 году похитил имена и пароли десятков миллионов пользователей социальных сетей, некоторые из которых впоследствии были выставлены на продажу на российском хакерском форуме, сообщает Voice of America.

Приговор россиянину планируют огласить 29 сентября.

Согласно законам США, ему грозит по 10 лет по каждому пункту продажи украденных логинов и паролей и за установку вредоносного софта на защищенные компьютеры, а также по 5 лет по каждому пункту обвинений, касающихся преступного сговора и взлома. Кроме того, хакеру грозит два года обязательного лишения свободы за кражу личных данных.

Евгений Никулин был задержан в Чехии по запросу США в 2016 году. В 2018 году он был выдан Соединенным Штатам.