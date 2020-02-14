Российский художник Петр Павленский опубликовал интимное видео с кандидатом в мэры Парижа Бенжаменом Гриво, который баллотировался от партии президента республики Эммануеля Макрона. После этого Гриво снял свою кандидатуру.

Об этом сообщает французская газета Liberation.

“Когда я решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Парижа, я знал, что политическая жизнь крайне сложна. За этот год я и моя семья подвергались клеветническим высказываниям и анонимным нападкам. Мы столкнулись с публикацией наших частных разговоров и с угрозами смертью”, – сказал Гриво.

Как сообщает газета Le Figaro, Гриво, который ранее работал главой пресс-службы правительства, консультировался после публикации видео с президентом Макроном. В данный момент в президентской партии занимаются поиском нового кандидата.

При этом сам Павленский объяснил свои действия желанием осудить лицемерия.

“Это тот, кто постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей. Но он делает все наоборот. Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь, но они должны быть честными. Но он хочет быть главой города, и он лжет избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня”, – сказал он.

Каким образом видео попало к художнику, на данный момент неизвестно.