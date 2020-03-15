Об этом Дерипаска написал в своем телеграм-канале.

“Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведёт к последствиям для власти, более серьёзным, чем развал страны в 1991 году”, – написал он.

Он написал, что Россия не готова к эпидемии: люди массово игнорируют базовые меры предосторожности.

“Пока не поздно — в России нужно вводить полный карантин. Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение. Первый шаг — уже завтра закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней”, – написал он.

Дерипаска считает, что 60 дней — минимальный срок для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших.