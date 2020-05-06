Об этом сообщает российское агентство “РБК”.

“Это правда, Босова нет в живых”, – говорится в сообщении от имени одного из собеседников журналистов.

При этом в правоохранительных органах журналистам рассказали, что прошлой ночью полицейские выезжали на вызов по поводу самоубийства в подмосковном поселке Усово, где и проживал бизнесмен Босов.

Дмитрий Босов являлся крупнейшим акционером и главой совета директоров группы АЛЛТЕК, контролирующим группу “Сибантрацит”, мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Состояние Босова оценивалось журналом Forbes в $1,1 млрд.