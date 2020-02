Об этом сообщает новостной ресурс Firstpost.

В США предполагают, что российский космический аппарат может быть предназначен для того, чтобы изучать их объект, перехватывать разведывательные данные, или же быть “убийцей спутников”.

Странное смещение орбиты российского спутника заметил аспирант Университета Пердью Майкл Томпсон, специализирующийся на астродинамике.

Something to potentially watch: Cosmos 2542, a Russian inspection satellite, has recently synchronized its orbit with USA 245, an NRO KH11.

A thread: pic.twitter.com/LqvYiIYBMd

— Michael Thompson (@M_R_Thomp) January 30, 2020