Об этом сообщает новостной ресурс Firstpost.

В США предполагают, что российский космический аппарат может быть предназначен для того, чтобы изучать их объект, перехватывать разведывательные данные, или же быть “убийцей спутников”.

Странное смещение орбиты российского спутника заметил аспирант Университета Пердью Майкл Томпсон, специализирующийся на астродинамике.

Something to potentially watch: Cosmos 2542, a Russian inspection satellite, has recently synchronized its orbit with USA 245, an NRO KH11.

A thread: pic.twitter.com/LqvYiIYBMd — Michael Thompson (@M_R_Thomp) January 30, 2020



В конце января он опубликовал в Twitter подробную информацию о российском спутнике Kosmos 2542, который синхронизировал свою орбиту с американским USA 245.

Этот российский спутник был запущен с космодрома Плесецк 25 ноября 2019 года. Kosmos 2542 – это одним из многих “спутников-инспекторов”, которые Кремль вывел на орбиту за последнее десятилетие.

С другой стороны, оба спутника проходят друг через друга каждые десять дней.

“В том, что два спутника находятся в одной плоскости, — не повод для беспокойства, поскольку спутники сближаются лишь раз в 10 дней. Это подозрительно, но ничего не доказывает, поскольку на этой орбите летает много разных спутников”, — написал Томпсон.

На данный момент два спутника разделены расстоянием всего лишь в 150 – 300 километров. Сейчас российский спутник начал отдаляться, но будет все так же близко от американского в течение нескольких последующих недель.