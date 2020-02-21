Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

“Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (“Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации”) и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима”, – сказано в оглашении приговора.

Сообщается, что дело против Гриценко расследовалось Главным следственным управлением Следственного комитета России.

Экс-министра обвиняли в призывах к террористической деятельности в России и он был заочно арестован в 2019 году.

Уточняется, что уголовное дело в России против Гриценко возбудили за его высказывания, в которых он якобы “призывал подрывать железнодорожные поезда” в Российской Федерации, а также “подрывать автомобили в Таганроге и Москве”.

В России утверждают, что причастность Анатолия Гриценко к преступлениям “подтверждается заключениями судебных экспертиз”.