На границе с Молдовой были задержаны российские актеры, которые пытались дважды въехать в Украину под предлогом гастролей.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, группа граждан РФ прибыла 6 февраля в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. Они сообщили украинским пограничникам, что едут на гастроли.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда предварительно установили, что россияне являются участниками лирической комедии “Идеальный свидетель”. Граждане РФ уверяли, что в их отношении нет оснований для недопуска на территорию Украины.

“Однако выяснилось, что двое из россиян незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где принимали участие в съемках фильма. Пограничники отказали им во въезде в Украину и проставили запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года”, – отметили в пресс-службе.

Еще двое человек из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего также были не пропущены через границу. Остальные граждане РФ ехать в Украину отказались. После завершения всех процедур их вернули в Молдову.

Однако спустя несколько часов эта же группа россиян снова появилась на украинской границе на другом пункте пропуска. Их вновь не пропустили в Украину.

Двое граждан РФ, которые уже имели запрет на въезд, были привлечены к ответственности за умышленное неисполнение вынесенного в их отношении решения и получили штраф. Кроме того, им был продлен срок запрета на въезд до 10 лет.

Остальным четырем гражданам РФ запретили въезд в Украину на 3 года в соответствии с нормами закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”.