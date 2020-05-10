Пятый Президент Украины Петр Порошенко считает, что безумное российское "победобесие" - это инструмент их гибридной войны против Украины и всей европейской цивилизации.

Об этом он сказал в своем выступлении на Международной конференции к 75-летию окончания Второй мировой войны.

По словам Порошенко, украинцы воевали против гитлеризма не только в рядах Красной армии, но и в УПА, и в армиях государств антигитлеровской коалиции, и в движениях сопротивления европейских стран. Поэтому мы должны гордиться своей ролью в борьбе против нацизма и чтить вклад других народов.

“А вот Москва пытается присвоить общую победу антигитлеровской коалиции. На это можно было бы смотреть с иронией, если бы эта приватизация касалась только прошлого”, – отметил Петр Порошенко.

Он подчеркивает, что безумное российское “победобесие” – это инструмент их гибридной войны против Украины и всей европейской цивилизации.

“Путин с международным правом ведет себя так, как в свое время Гитлер. Украину он так же рассматривает как “жизненное пространство” для своей империи. А украинцев вообще не признает отдельным народом, подобно тому, как фюрер считал немцами часть соседних народов”, – заявил пятый президент.

“Роль СССР в победе над нацизмом 75 лет назад не дает России никаких оснований посягать на суверенитет и территориальную целостность Украины и других государств. А лозунг “Можем повторить”, инспирированный Кремлем, – это уже угроза явно не Украине. Они мечтают мыть сапоги не только в Днепре, а в Одере, Эльбе, Рейне”, – сказал Петр Порошенко.