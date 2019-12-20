Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
“В настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовий Ларисе и Теркуловой Диане. Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте группы была информация о туре четырьмя украинскими городами в феврале: Одесса, Киев, Днепр и Николаев. Местные активисты распространили в соцсетях информацию о выступлении “Вороваек” в Харькове 10 февраля. Соответствующие афиши появились и в Интернете.
Позже анонс выступления в Украине с сайта коллектив убрал.
В репертуаре группы, выступающей в жанре “русского шансона”, есть песня “Хохлы”, которая содержит следующие строки: “Если будет надо, заберем Одессу”, “Курица — не птица, хохлы — не заграница”.
- В аэропорту “Борисполь” сотрудники Госпогранслужбы не пустили на территорию Украины российского актера, который прибыл для участия в кастинге.
- Танцовщик украинского происхождения, но с российским гражданством, Сергей Полунин считает, что президент Владимир Зеленский “поможет ему вернуться в Украину”.