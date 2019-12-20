Служба безопасности Украины запретила всем трем участницам российской группы "Воровайки" въезд на территорию Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“В настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовий Ларисе и Теркуловой Диане. Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте группы была информация о туре четырьмя украинскими городами в феврале: Одесса, Киев, Днепр и Николаев. Местные активисты распространили в соцсетях информацию о выступлении “Вороваек” в Харькове 10 февраля. Соответствующие афиши появились и в Интернете.

Позже анонс выступления в Украине с сайта коллектив убрал.

В репертуаре группы, выступающей в жанре “русского шансона”, есть песня “Хохлы”, которая содержит следующие строки: “Если будет надо, заберем Одессу”, “Курица — не птица, хохлы — не заграница”.