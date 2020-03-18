Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на внутренний документ ведомства.
В материале сказано, что российские СМИ развернули “значительную кампанию дезинформации” против Запада, чтобы усилить воздействие коронавируса, вызвать панику и сеять недоверие.
Конкретные СМИ размещали в Сети фейковые новости на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках.
В Кремле такие обвинения опровергли, назвав их необоснованными и лишенными здравого смысла.
Документ, которые получило Reuters, это 9-страничный доклад.
“Главная цель дезинформации Кремля – обострить кризис общественного здравоохранения в западных странах … в соответствии с более широкой стратегией Кремля в попытке подорвать основы европейского общества”, – говорится в документе.
В специализированной базе данных ЕС зарегистрировано почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе с 22 января.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что, предъявляя обвинения, никто не привел конкретного примера и не предоставил конкретную ссылку на такой материал.
“Мы снова говорим о необоснованных обвинениях, которые в нынешней ситуации, вероятно, являются результатом антироссийской одержимости”, – сказал Песков.
В материале также указали, что российские СМИ в Европе не смогли получить доступ к широкой целевой аудитории, но их материалы активно использовали популисты, выступающие против устоев Евросоюза.
В отчете упоминается об Украине. В частности, сказано, что за пределами Украины в конце февраля кем-то было создано фейковое письмо от Минздрава Украины якобы о том, что в стране есть пять случаев заражения коронавирусом.
“Прокремлевские сообщения о дезинформации продвигают историю о том, что коронавирус – это человеческое творение, происхождением с Запада”, – говорится в сообщении.
В отчете назвали фейковой информацию о том, что в Италии врачи выбирают, кого спасать при заражении. Эту новость якобы распространили росСМИ. Также фейковой назвали новость о том, что коронавирусом заразился премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини, инфицировав других на одном из саммитов.
- Накануне сообщалось, что в Украине зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14.
- Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области.
- От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.