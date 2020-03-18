Европейская служба внешних связей (ЕСВС) обвинила российские медиа в разворачивании большой кампании по дезинформации, направленной против Запада, с целью ухудшить влияние коронавируса, создать панику и посеять недоверие на Западе.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на внутренний документ ведомства.

В материале сказано, что российские СМИ развернули “значительную кампанию дезинформации” против Запада, чтобы усилить воздействие коронавируса, вызвать панику и сеять недоверие.

Конкретные СМИ размещали в Сети фейковые новости на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках.

В Кремле такие обвинения опровергли, назвав их необоснованными и лишенными здравого смысла.

Документ, которые получило Reuters, это 9-страничный доклад.

“Главная цель дезинформации Кремля – обострить кризис общественного здравоохранения в западных странах … в соответствии с более широкой стратегией Кремля в попытке подорвать основы европейского общества”, – говорится в документе.

В специализированной базе данных ЕС зарегистрировано почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе с 22 января.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что, предъявляя обвинения, никто не привел конкретного примера и не предоставил конкретную ссылку на такой материал.

“Мы снова говорим о необоснованных обвинениях, которые в нынешней ситуации, вероятно, являются результатом антироссийской одержимости”, – сказал Песков.

В материале также указали, что российские СМИ в Европе не смогли получить доступ к широкой целевой аудитории, но их материалы активно использовали популисты, выступающие против устоев Евросоюза.

В отчете упоминается об Украине. В частности, сказано, что за пределами Украины в конце февраля кем-то было создано фейковое письмо от Минздрава Украины якобы о том, что в стране есть пять случаев заражения коронавирусом.

“Прокремлевские сообщения о дезинформации продвигают историю о том, что коронавирус – это человеческое творение, происхождением с Запада”, – говорится в сообщении.

В отчете назвали фейковой информацию о том, что в Италии врачи выбирают, кого спасать при заражении. Эту новость якобы распространили росСМИ. Также фейковой назвали новость о том, что коронавирусом заразился премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини, инфицировав других на одном из саммитов.