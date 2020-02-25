Специалисты измерили рост Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Рост музыканта не совпадает с ростом мужчины, зафиксированного на камерах.

Об этом сообщает юрист Леонид Маслов на своей странице в Facebook.

Уточняется, что Маслов был привлечен в качестве эксперта адвокатами подозреваемого.

“Измерили рост Антоненко… Разница не 2,5 см! Разница в – 9,7 см! А уже с учетом максимально возможной погрешности любая личность, ростом 177,16 и выше вне всякого сомнения не может быть личностью на камере с места преступления”, – пишет он.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.