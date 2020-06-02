Об этом сообщается в материале британского издания The Guardian.

По данным министерства труда Испании число новых безработных в стране составляет 27 тысяч, что в 10 раз меньше, чем было в марте и апреле из-за введенных ограничительных мер в связи с эпидемией.

Напомним, 14 марта Испания ввела общенациональный карантин, чтобы замедлить распространение вируса. В мае правительство начало ослаблять карантин.

В период с середины марта до конца мая в соответствии с планом, разработанным министерством труда, в общей сложности потеряли работу 3,7 млн человек.

В то же время, правительство призвало работодателей не сокращать рабочие места в течение шести месяцев после периода отпусков. Однако, эксперты прогнозируют увеличение числа безработных уже в конце июня.

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что безработица в Испании может вырасти до 20,8 % в 2020 году, в то время как правительство ожидает цифру в 19 %.