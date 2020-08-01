Ряд российских СМИ сообщил, что жена украинского репера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал признала свою вину в убийстве музыканта. При этом адвокат обвиняемой утверждает, что она свою причастность к убийству отрицает.

Об этом сообщают РосСМИ.

По данным телеканала РЕН ТВ, жена рэпера в ходе допроса признала свою вину в убийстве мужа. В результате ей было предъявлено обвинение.

“Однако мотив убийства на данный момент не установлен. В ходе допроса Марина Кохал не стала отвечать на этот вопрос, сославшись на плохое самочувствие. Способ убийства пока следствием также не установлен”, – говорится в сообщении.

В Telegram-канале “112” также заявляют, что женщина призналась в убийстве музыканта. По информации издания, подозреваемая находится в суде. Сегодня ей изберут меру пресечения.

В то же время адвокат Марины Кохал утверждает, что ее подзащитная своей вины в убийстве мужа не признает. Об этом она рассказала в комментарии Интерфаксу.

“Вину свою она не признает. Считаем, что обвинение вообще не обосновано, поскольку пока непонятна причина смерти и, вообще, было ли событие преступления”, – сказала она.

Адвокат уточнила, что результаты экспертизы останков Картрайта будут готовы предварительно через один-два месяца.

Кроме того, по ее словам, на теле Кохал нет видимых следов применения насилия, которые свидетельствовали бы о ссоре между супругами.