Известная певица София Ротару выступила на новогоднем концерте "95 Квартала" сразу после выступления в Москве.

Фото опубликовала внучка певицы, модель София Евдокименко в своих Instagram-сторіс.

На фото опубликована внучка и Ротару в гримерке певицы.

Кроме того, на фан-странице Ротару опубликована фотография певицы с телеведущей Катей Осадчей в Национальном дворце искусств “Украина”.

Напомним, 73-летняя София Ротару впервые за долгое время появилась на публике. Из-за пандемии COVID-19 знаменитая артистка отказалась от выступлений, но сделала исключение для российской Песни года.

Она выполнила на “Песне года” две песни: “Червона рута” и “Сердце размером с солнце”. Поклонники встретили певицу аплодисментами. После концерта 73-летняя Ротару раздавала автографы.

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СПРАВКА. София Ротару — украинская эстрадная певица, народная артистка Украины. Родилась в селе Маршинцы Черновицкой области. Известна благодаря исполнению таких песен, как “Червона рута”, “Намалюй мені ніч”, “О, сизокрилий птах” и многих других. В результате сотрудничества с известным украинским композитором Владимиром Ивасюком был создан цикл песен, основанный на фольклорном материале.

В репертуаре Ротару также много песен на русском языке. В последнее время певица активно выступала в России.