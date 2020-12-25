Фото опубликовала внучка певицы, модель София Евдокименко в своих Instagram-сторіс.
На фото опубликована внучка и Ротару в гримерке певицы.
Кроме того, на фан-странице Ротару опубликована фотография певицы с телеведущей Катей Осадчей в Национальном дворце искусств “Украина”.
Напомним, 73-летняя София Ротару впервые за долгое время появилась на публике. Из-за пандемии COVID-19 знаменитая артистка отказалась от выступлений, но сделала исключение для российской Песни года.
Она выполнила на “Песне года” две песни: “Червона рута” и “Сердце размером с солнце”. Поклонники встретили певицу аплодисментами. После концерта 73-летняя Ротару раздавала автографы.
Переглянути цей допис в Instagram
СПРАВКА. София Ротару — украинская эстрадная певица, народная артистка Украины. Родилась в селе Маршинцы Черновицкой области. Известна благодаря исполнению таких песен, как “Червона рута”, “Намалюй мені ніч”, “О, сизокрилий птах” и многих других. В результате сотрудничества с известным украинским композитором Владимиром Ивасюком был создан цикл песен, основанный на фольклорном материале.
В репертуаре Ротару также много песен на русском языке. В последнее время певица активно выступала в России.
- Президенту Украины Владимиру Зеленскому и чиновникам его Офиса устроили не самый “теплый” прием во время их визита в Черновцы.