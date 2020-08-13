Список разметили на официальном сайте агрегатора.
Возглавило список продолжение фильма “Приключения Паддингтона”. На последней строчке – Mamma Mia! 2.
Топ-10 лучших сиквелов выглядит так:
1. “Приключения Паддингтона 2” (100%).
2. “История игрушек 2” (100%).
3. “Три цвета: красный” (100%).
4. “007: Голдфингер” (99%).
5. “История игрушек 3” (98%).
6. “Перед полуночью” (98%).
7. “Крестный отец 2” (98%).
8. “Невеста Франкенштейна” (98%).
9. “История игрушек 4” (97%).
10. “Миссия невыполнима: Последствия”.
- Ранее сообщалось, что Paramount Pictures назвала дату премьеры сиквела фильма по мотивам популярной компьютерной игры о еже Сонике — Sonic the Hedgehog 2.