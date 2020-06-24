24 июня 2014 боевики из переносного зенитно-ракетного комплекса сбили на Донбассе вертолет с группой специалистов СБУ, которые выполняли спецзадание.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“24 июня 2014 во время выполнения задания на востоке Украины погибли четверо героев СБУ – подполковники Владимир Шкира и Игорь Горбенко, капитан Александр Петрищук, старший прапорщик Марк Шпак”, – говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что перед гибелью группа специалистов СБУ установила на горе Карачун вблизи Славянска специальную аппаратуру, чтобы фиксировать факты нарушения террористами договоренностей о прекращении огня.

Выполнив задание, вертолет с группой поднялся в небо. Однако уже через несколько минут был сбит боевиками из переносного зенитно-ракетного комплекса. Очевидцы видели, как вооруженные террористы ждали, пока вертолет поднимется выше.

“Меньше чем за две недели Славянск был освобожден от террористов … Герои не умирают”, – отметили в СБУ.